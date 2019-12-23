Карелин: работаем над картинкой, наглядностью, подачей, надеемся, что будет вкусно

Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдёт 16-19 января в Новосибирске по стандартам Объединённого мира борьбы (UWW). Об этом сообщил трёхкратный олимпийский победитель по греко-римской борьбе Александр Карелин.



«Работаем над картинкой, над наглядностью, над подачей, надеемся, что будет вкусно. Мы учли все уроки годичной давности, когда федерация борьбы Калининградской области проводила аналогичный турнир, а также сопоставили всё с чемпионатом мира в Нур-Султане. Будем применять всё, до мелочей – включая то, как были оборудованы места для секундантов и боковых арбитров. То, что сегодня представляется широкой аудитории на главных стартах календаря UWW, – это интересно. Есть над чем поработать по аспекту „церемония награждения“, сделать его покороче, я бы даже сказал, сделать его молниеносным. А в остальном всё на уровне. Я сложно относился к изменению световых и цветовых гамм турниров, но результаты показывают, что UWW принял верное решение», — приводит слова Карелина пресс-служба ФСБР.



17 января определятся победители и призёры в весовых категориях до 55, 60, 63 и 130 кг, 18 января — до 72, 77 и 97 кг, 19 января — до 67, 82 и 87 кг. Главным судьёй чемпионата России в четвёртый раз подряд станет рефери олимпийской категории Сергей Коваленко.