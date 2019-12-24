Дворкович: ожидается очень конкурентный матч, российско-китайское противостояние

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от матча за титул чемпионки мира, в котором встретятся претендентка Александра Горячкина (Россия) и действующий обладатель титула Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

«Любой матч на первенство мира — это важнейшее, знаковое событие, кульминация цикла, в котором принимают участие сильнейшие шахматисты и шахматистки мира. Ожидается очень конкурентный матч, российско-китайское противостояние продолжается. Мы посчитали, что проведение матча в двух странах будет наилучшим вариантом. Интерес в обеих странах к матчу огромный, но, несмотря на ажиотаж, мы создадим все условия, чтобы шахматисток ничто не отвлекало», — цитирует Дворковича Федерация шахмат России.

Первая часть матча будет сыграна в Шанхае (4-12 января), а вторая — во Владивостоке (15-25 января).