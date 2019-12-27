Глава ФИДЕ Дворкович извинился перед участниками ЧМ в Москве за холод в зале
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принёс извинения участникам чемпионата мира по рапиду в Москве за низкую температуру в зале. Соревнования в столице России стартовали вчера, 26 декабря.
«Я приношу извинения участникам чемпионата мира по рапиду в Москве за неудобства, вызванные проблемой с оборудованием, приведшей к низким температурам в игровом зале. Мы принимаем меры для скорейшего решения проблемы», — написал Дворкович в своём «твиттере».
В мужских соревнованиях после первого дня лидирует китайский гроссмейстер Ван Хао. У женщин по итогам четырёх туров первое место занимает представительница Румынии Ирина Бульмага.
Дворкович был избран новым главой ФИДЕ в октябре 2018 года.
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