Глава ФИДЕ Дворкович извинился перед участниками ЧМ в Москве за холод в зале

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принёс извинения участникам чемпионата мира по рапиду в Москве за низкую температуру в зале. Соревнования в столице России стартовали вчера, 26 декабря.



«Я приношу извинения участникам чемпионата мира по рапиду в Москве за неудобства, вызванные проблемой с оборудованием, приведшей к низким температурам в игровом зале. Мы принимаем меры для скорейшего решения проблемы», — написал Дворкович в своём «твиттере».

В мужских соревнованиях после первого дня лидирует китайский гроссмейстер Ван Хао. У женщин по итогам четырёх туров первое место занимает представительница Румынии Ирина Бульмага.

Дворкович был избран новым главой ФИДЕ в октябре 2018 года.

Российская шахматистка Гиря выиграла все партии в первый день ЧМ по рапиду в Москве