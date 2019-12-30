Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах. Авария произошла ранним утром 29 декабря на улице Садовая-Кудринская.



«Футболист на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси Toyota Camry. Затем машина отлетела и врезалась в два автомобиля марки Kia Rio. В результате случившегося 32-летний Кирилл Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали», — рассказал источник.

С 2005 года Погорелов выступал за «Норильский Никель». В 2008 году в составе молодёжной сборной России он стал победителем чемпионата Европы. В составе взрослой сборной России он принял участие в нескольких товарищеских матчах.