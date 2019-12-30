Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Василий Титов: Нагорный добился очень серьёзного прогресса за последний год

Василий Титов: Нагорный добился очень серьёзного прогресса за последний год
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов подвёл итоги 2019 года, отметив высокие результаты трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

«Никита добился очень серьёзного прогресса за последний год и потрясающе выступил на чемпионате мира. Уверен, что для него это не предел, как и для всей команды.

Очень приятно, что благодаря тренерскому составу у нас сложился сильный коллектив амбициозных спортсменов", — цитируют Титова «Известия».

На чемпионате мира — 2019 в Штутгарте (Германия) Нагорный завоевал золото в личном многоборье и в опорном прыжке. Также он помог мужской сборной России впервые в истории выиграть командное первенство. Ранее отечественные гимнасты побеждали на ЧМ в этой дисциплине в 1991 году ещё под флагом СССР.

Гимнаст Нагорный — о решении ВАДА: забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019