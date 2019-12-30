Василий Титов: Нагорный добился очень серьёзного прогресса за последний год

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов подвёл итоги 2019 года, отметив высокие результаты трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.
«Никита добился очень серьёзного прогресса за последний год и потрясающе выступил на чемпионате мира. Уверен, что для него это не предел, как и для всей команды.
Очень приятно, что благодаря тренерскому составу у нас сложился сильный коллектив амбициозных спортсменов", — цитируют Титова «Известия».
На чемпионате мира — 2019 в Штутгарте (Германия) Нагорный завоевал золото в личном многоборье и в опорном прыжке. Также он помог мужской сборной России впервые в истории выиграть командное первенство. Ранее отечественные гимнасты побеждали на ЧМ в этой дисциплине в 1991 году ещё под флагом СССР.
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