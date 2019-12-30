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Шведский лыжник Вестберг: я должен извиниться перед Большуновым

Шведский лыжник Вестберг: я должен извиниться пере
Шведский лыжник Вестберг: я должен извиниться перед Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг, обвинивший россиянина Александра Большунова в поломке палки на последнем повороте четвертьфинала спринтерской гонки на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде, прокомментировал случившееся. Не сумев отобраться в полуфинал, швед после финиша обратился к россиянину в нецензурной форме. Большунов лишь недоумённо развёл руками.

«Кто-то наехал на мою палку сзади. Я решил, что это Большунов, поэтому и выругался в его адрес. Слова слетели с языка автоматически. Гордиться тут нечем. Я должен за это извиниться», — приводит слова Вестберга Expressen.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал Ришар Жуве из Франции.

Шведский лыжник обвинил Большунова в поломке палки в спринте на «Тур де Ски»
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