Крамник — о бронзе ЧМ: приехал в Москву поиграть в своё удовольствие в блиц

Российский шахматист Владимир Крамник, ставший бронзовым призёром чемпионата мира по блицу в Москве, заявил, что удивлён своим результатом на турнире. Дело в том, что Крамник не участвовал в соревнованиях с конца января 2019 года, когда объявил о завершении карьеры.
«Я доволен своим выступлением. Я вообще приехал в Москву поиграть в своё удовольствие в блиц. Никаких спортивных амбиций у меня не было, поэтому удивлён тем, что занял третье место. Когда давно не играешь, тем более в блиц, это не очень полезно для результата (с улыбкой). Поэтому я доволен и удивлён. Раз столько партий выиграл, наверное, играл неплохо, и получилось не хуже других, по крайней мере. Я получил удовольствие и занял какое-то призовое место. Так что всё получилось отлично», — приводит слова Крамника РИА «Новости».
- 30 декабря 2019
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