Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски», Якимушкин — 2-й, Большунов — 3-й

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Второе и третье места заняли его соотечественники — Иван Якимушкин и Александр Большунов соответственно.

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, лидировавший перед этой гонкой в общем зачёте, стал 17-м.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах

Мужчины. 15 км. Раздельный старт. Свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия) — 31.02,5.

2. Иван Якимушкин (Россия) — +22,6.

3. Александр Большунов (Россия) — +29,0.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) — +29,6.

5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +34,6.

6. Артём Мальцев (Россия) — +35,2.

7. Андрей Мельниченко (Россия) — +37,0.

8. Сьюр Рёте (Норвегия) — +39,4.

9. Лукас Бёгль (Германия) — +42,6.

10. Денис Спицов (Россия) — +43,1...

17. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +1.11,4...

31. Андрей Ларьков (Россия) — +1.41,7...

54. Глеб Ретивых (Россия) — +2.36,6.