Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски», Якимушкин — 2-й, Большунов — 3-й

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Второе и третье места заняли его соотечественники — Иван Якимушкин и Александр Большунов соответственно.
Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, лидировавший перед этой гонкой в общем зачёте, стал 17-м.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Мужчины. 15 км. Раздельный старт. Свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) — 31.02,5.
2. Иван Якимушкин (Россия) — +22,6.
3. Александр Большунов (Россия) — +29,0.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) — +29,6.
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +34,6.
6. Артём Мальцев (Россия) — +35,2.
7. Андрей Мельниченко (Россия) — +37,0.
8. Сьюр Рёте (Норвегия) — +39,4.
9. Лукас Бёгль (Германия) — +42,6.
10. Денис Спицов (Россия) — +43,1...
17. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +1.11,4...
31. Андрей Ларьков (Россия) — +1.41,7...
54. Глеб Ретивых (Россия) — +2.36,6.
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