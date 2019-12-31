Бородавко — о российском подиуме на «Тур де Ски»: очень достойный результат для сборной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги гонки с раздельным стартом на 15 км в рамках «Тур де Ски». Россияне Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Александр Большунов заняли весь подиум.

«Большое радостное событие для всех нас. С хорошими и позитивными мыслями вступаем в новый год. Мы не собираемся останавливаться на этом, мы идём дальше. Устюгов и Большунов уже всем давно доказали, что могут брать первые места. Очень достойный результат для сборной», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Напомним, Устюгов захватил лидерство в общем зачёте многодневки. Второе место занимает Большунов. На третью позицию опустился норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. «Тур де Ски» завершится 5 января.