Устюгов — о борьбе в общем зачёте «Тур де Ски»: бояться надо не Клебо, а «горняков»

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал борьбу за лидерство в общем зачёте «Тур де Ски».



«Бояться надо не Клебо, а «горняков», которые могут отыграть и полторы, и даже две минуты. Саня Большунов тоже не «горняк», и ему нужен приличный запас перед финальным подъёмом. Опасны такие люди, как Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, реальные «горняки», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».



Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является Александр Большунов. Он на 18 секунд опережает Клебо и на 21 — Устюгова.



Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал о шансах Йоханнеса Хёсфлота Клебо в борьбе за лидерство в основном зачёте «Тур де Ски».

Устюгов: надеюсь, Большунов выиграет завтрашний спринт