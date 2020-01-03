Устюгов — о борьбе в общем зачёте «Тур де Ски»: бояться надо не Клебо, а «горняков»
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал борьбу за лидерство в общем зачёте «Тур де Ски».
«Бояться надо не Клебо, а «горняков», которые могут отыграть и полторы, и даже две минуты. Саня Большунов тоже не «горняк», и ему нужен приличный запас перед финальным подъёмом. Опасны такие люди, как Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, реальные «горняки», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».
Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является Александр Большунов. Он на 18 секунд опережает Клебо и на 21 — Устюгова.
Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал о шансах Йоханнеса Хёсфлота Клебо в борьбе за лидерство в основном зачёте «Тур де Ски».
Устюгов: надеюсь, Большунов выиграет завтрашний спринт
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