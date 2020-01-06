Йохауг — о «Тур де Ски»-2021: странно проводить 8 гонок в год чемпионата мира

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей «Тур де Ски»-2020, оценила предлагаемый формат многодневки следующего года. Планируется, что «Тур де Ски»-2021 стартует 1 января и будет состоять из восьми гонок. В 2021 году в Оберстдорфе (Германия) состоится чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«Важно, чтобы гонок было не так много. Планируется, что стартов станет восемь. Это на один больше, чем сейчас. Странно проводить восемь гонок на „Тур де Ски“ в год чемпионата мира. Стартов должно быть меньше», — приводит слова Йохауг NRK.

Терезе призналась, что пока не приняла окончательного решения об участии в многодневке в следующем сезоне.

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