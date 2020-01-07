Лыжник Масгрейв: Йохауг в мужских соревнованиях была бы в топ-30
Британский лыжник Эндрю Масгрейв пошутил по поводу того, что олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей «Тур де Ски», покорила финальную гору быстрее него. Терезе выполнила эту задачу за 16 минут и 28 секунд, а британец — за 17.10.
«Если бы Йохауг выступала среди мужчин, то была бы в топ-30. Это впечатляет так же, как и то, что я среди женщин поднялся бы на подиум», — приводит слова Масгрейва Dagbladet.
В общем зачёте «Тур де Ски» Йохауг опередила ближайшую преследовательницу — россиянку Наталью Непряеву — на 1 минуту и 11 секунд. Норвежка является лидером общего зачёта Кубка мира.
В мужских соревнованиях победил россиянин Александр Большунов, Масгрейв стал 32-м.
Британский лыжник Масгрейв: мне не стыдно, что Йохауг была быстрее меня
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