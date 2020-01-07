Лефсус: не стану плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил опасение, что, если Сергею Устюгову не разрешат выступать на Олимпиаде – 2022, спортсмен может потерять мотивацию и завершить карьеру. Эту ситуацию прокомментировал бывший спортивный директор национальной команды Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус.
«Не буду плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду. Если доказательства будут убедительными, а Сергея отстранят, и он потеряет из-за этого мотивацию, то значит так и должно быть. Хотя, я считаю, сейчас на международном уровне выступают «чистые» российские спортсмены, они не осмеливаются сделать что-то запрещённое», – приводит слова Лефсуса VG.
Устюгов в 2018 году не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Играх в Пхёнчхане.
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