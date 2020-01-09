Норвежский эксперт: пропустив этап в Дрездене, Клебо может потерять решающие очки

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд прокомментировал информацию о том, что трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене (Германия) из-за простуды.
«Спринтерские гонки – это единственные соревнования, где у Клебо больше всего шансов получить максимум очков, по сравнению с другими спортсменами. Пропустив этап в Дрездене, он может потерять решающие очки в борьбе за Кубок мира», – приводит слова Аукланда NRK.
По итогам многодневки «Тур де Ски» Клебо, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, на 75 очков отстаёт от россиянина Александра Большунова, который также в Дрездене не выступит. Третьим идёт ещё один представитель России Сергей Устюгов.
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