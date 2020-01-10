Поздняков: CAS должен вынести решение по российскому спорту до начала Олимпиады в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о лишении статуса соответствия РУСАДА и санкциях к российскому спорту может быть вынесено в течение трёх-четырёх месяцев с момента начала разбирательства, до старта Олимпийских игр 2020 года в Токио.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в CAS.

«Существуют разные точки зрения по этому вопросу, и цифры сильно разнятся, так что, с моей точки зрения, анонсировать их было бы не совсем верно. Но я думаю, что с того момента, когда будет создана панель арбитров, пройдёт месяца три-четыре.

Оценки разнятся, но мы надеемся на честное и справедливое решение по отношению к тем вещам, с которыми мы не согласны. Мы считаем, что рекомендации комитета по соответствию являются чрезмерными, в большинстве случаев нелогичными. Их последствия сложно просчитать даже с точки зрения тех, кто эти вопросы задаёт", — цитирует Позднякова ТАСС.



Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.