Конькобежец Кулижников выиграл золото ЧЕ на дистанции 1000 м с рекордом катка

Многократный чемпион мира россиянин Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды). Кулижников первенствовал с рекордом катка – 1.07,09. Призёрами соревнований стали голландцы Томас Крол и Кай Фербай.
Россиянин Виктор Муштаков остановился в шаге от пьедестала, Артём Арефьев занял девятое место.
Это третье золото Кулижникова в Херенвене. Ранее он первенствовал на дистанции 500 м и помог сборной России выиграть командный спринт.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 1000 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,09.
2. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,82.
3. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.08,38.
4. Виктор Муштаков (Россия) – 1.08,82…
9. Артём Арефьев (Россия) – 1.09,25.
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