Ретивых: как будто ещё не уезжал с «Тур де Ски»

Российский лыжник Глеб Ретивых подвёл итоги своего выступления на этапе Кубка мира в Дрездене. Ретивых не сумел выйти в финал личного спринта и в паре с Андреем Красновым завоевал бронзу командного спринта.

«Прошёл хороший уикенд в Дрездене. Всем спасибо!.. Сегодня выжали максимум с Андреем Красновым. Я как будто ещё не уезжал с «Тур де Ски». Надо отдыхать», — написал Ретивых на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии доступны на странице Глеба Ретивых в «Инстаграме».

Ретивых – один из немногих лыжников, которые по окончании «Тур де Ски» отправились на спринтерский этап Кубка мира в Дрезден. Лидеры общего зачёта россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов, а также норвежец Йоханнес Клебо этап пропускали.