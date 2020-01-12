Ретивых: как будто ещё не уезжал с «Тур де Ски»
Российский лыжник Глеб Ретивых подвёл итоги своего выступления на этапе Кубка мира в Дрездене. Ретивых не сумел выйти в финал личного спринта и в паре с Андреем Красновым завоевал бронзу командного спринта.
«Прошёл хороший уикенд в Дрездене. Всем спасибо!.. Сегодня выжали максимум с Андреем Красновым. Я как будто ещё не уезжал с «Тур де Ски». Надо отдыхать», — написал Ретивых на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии доступны на странице Глеба Ретивых в «Инстаграме».
Ретивых – один из немногих лыжников, которые по окончании «Тур де Ски» отправились на спринтерский этап Кубка мира в Дрезден. Лидеры общего зачёта россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов, а также норвежец Йоханнес Клебо этап пропускали.
Французы победили в командном лыжном спринте в Дрездене, Ретивых и Краснов — третьи
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