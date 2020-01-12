Комиссия спортсменов ВФЛА просит исключить федерацию из числа членов ОКР

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) обратилась с открытым письмом к министру спорта России Павлу Колобкову и президенту ОКР Станиславу Позднякову. В письме содержится просьба о незамедлительном возвращении к вопросу о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА и исключении ВФЛА из числа членов ОКР.
В качестве причин спортсмены называют невыполнение руководством ВФЛА рекомендаций ОКР по реформированию структуры федерации. В частности, упоминается поздний срок созыва отчётно-выборной конференции — 28 февраля. По мнению спортсменов, столь поздняя дата выборов создаст препятствия для полноценной подготовки к Олимпийским играм 2020 в Токио, так как пропуск зимнего международного сезона негативно скажется на результатах атлетов.
«По мнению комиссии спортсменов, недостоверная информация в прессе и затягивание ответов по «делу Лысенко» негативно сказываются на процессе восстановления доверия к российской лёгкой атлетике в мировом сообществе. Это отражается и на возможном получении российскими спортсменами допуска к международным соревнованиям, процесс выдачи которых всё ещё заморожен», — говорится в опубликованном в «Инстаграме» письме комиссии спортсменов ВФЛА, которое подписали Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Сергей Литвинов.
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