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Кокшаров — о поражении сборной России по гандболу: мы играли катастрофически

Кокшаров — о поражении сборной России по гандболу: мы играли катастрофически
Другие / Гандбол 0

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров после поражения от Исландии со счётом 23:34 в поединке чемпионата Европы назвал игру команды катастрофической.

«Мы сегодня играли катастрофически», — цитирует Кокшарова «Твиттер» Федерации гандбола России.

Сборная Исландии увеличивала отрыв от россиян с первых минут матча до финального свистка. Если к перерыву исландцы вели с разницей в семь мячей, то к окончанию встречи уже в 11.

Россияне потерпели второе поражение на чемпионате Европы. В первом туре наши гандболисты уступили команде Венгрии — 25:26. Для исландцев это вторая победа, что гарантировало им выход в основной этап соревнований.

В матче 15 января россияне встретятся с действующими чемпионами мира — датчанами.

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