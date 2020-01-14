Кокшаров — о поражении сборной России по гандболу: мы играли катастрофически
Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров после поражения от Исландии со счётом 23:34 в поединке чемпионата Европы назвал игру команды катастрофической.
«Мы сегодня играли катастрофически», — цитирует Кокшарова «Твиттер» Федерации гандбола России.
Сборная Исландии увеличивала отрыв от россиян с первых минут матча до финального свистка. Если к перерыву исландцы вели с разницей в семь мячей, то к окончанию встречи уже в 11.
Россияне потерпели второе поражение на чемпионате Европы. В первом туре наши гандболисты уступили команде Венгрии — 25:26. Для исландцев это вторая победа, что гарантировало им выход в основной этап соревнований.
В матче 15 января россияне встретятся с действующими чемпионами мира — датчанами.
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