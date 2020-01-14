Устюгов намекнул, что может пропустить североамериканские этапы Кубка мира

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что может пропустить спринт-тур, который пройдёт в Канаде и США 14-17 марта. Ранее спортсмен согласился принять участие в «Гонке Легкова», запланированной на 15 марта.
В «Инстаграме» один из пользователей спросил Сергея: «А спринт-тур в Канаде/США как же?»
Устюгов ответил: «Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. А в прошлом году Глебу (Ретивых. — Прим. «Чемпионата») просто не сделали. Поживём — увидим. У меня нет североамериканской визы».
14 и 15 марта пройдут соревнования в Квебеке (Канада), 17 марта — в Миннеаполисе (США). 20-21 марта в Кэнморе (Канада) пройдёт заключительный этап Кубка мира.
Ранее стало известно, что Сергей пропустит предстоящий этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
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