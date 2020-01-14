Президент МОК Бах ответил на вопрос о его отношениях с Путиным

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью Laola1 ответил на вопрос о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы работаем со всеми правительствами стран, которые принимают Олимпийские игры, а также с главами государств. Мы проводим регулярные встречи. Например, с президентом Эммануэлем Макроном. Я также встречался со многими главами государств. В 2019 году таких встреч было несколько десятков. Это часть нашей работы», — сказал Бах.

Президент МОК также поделился ожиданиями от решения Спортивного арбитражного суда по делу о санкциях в отношении российского спорта.

«Спортивный суд является независимым, он должен принять решение по России. Мы беспокоимся лишь о двух вещах: решение должно быть принято как можно скорее, а также оно должно быть чётким и не требующим интерпретаций», — сказал Бах.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.