Президент МОК Бах ответил на вопрос о его отношениях с Путиным

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью Laola1 ответил на вопрос о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы работаем со всеми правительствами стран, которые принимают Олимпийские игры, а также с главами государств. Мы проводим регулярные встречи. Например, с президентом Эммануэлем Макроном. Я также встречался со многими главами государств. В 2019 году таких встреч было несколько десятков. Это часть нашей работы», — сказал Бах.
Президент МОК также поделился ожиданиями от решения Спортивного арбитражного суда по делу о санкциях в отношении российского спорта.
«Спортивный суд является независимым, он должен принять решение по России. Мы беспокоимся лишь о двух вещах: решение должно быть принято как можно скорее, а также оно должно быть чётким и не требующим интерпретаций», — сказал Бах.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
- 14 января 2020
-
13:54
-
13:24
-
12:26
-
11:52
-
10:52
-
09:41
-
08:29
-
00:57
-
00:28
-
00:20
-
00:07
- 13 января 2020
-
23:33
-
22:47
-
22:46
-
21:53
-
21:45
-
21:31
-
21:17
-
21:05
-
20:15
-
19:54
-
19:27
-
19:04
-
18:27
-
18:07
-
17:43
-
17:36
-
16:11
-
16:01
-
15:45
-
15:20
-
14:51
-
14:27
-
14:09
-
12:38