Бах: деньги не являются целью МОК, но они нам нужны

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о финансовой составляющей работы организации.

«Деньги не являются нашей целью. Для нас деньги – средство для достижения цели. Да, нам нужны деньги. Да, мы получаем высокие доходы, но они нужны, чтобы выполнить нашу миссию. Это означает, что нам нужно поддерживать все 206 национальных олимпийских комитетов и спортсменов по всему миру. Именно поэтому мы незамедлительно передаём 90% всех наших поступлений на продвижение спортсменов. Это наша цель.



Для нас успех маркетинговой программы является подтверждением нашей работы. Никто из спонсоров или крупнейших телекомпаний не заключил бы контракты с МОК до 2028 или 2032 года, если бы не было полного доверия к Играм и МОК», – приводит слова Баха Laola1.