Лагно: китаянка боится потерять титул чемпионки мира по шахматам, это на руку Горячкиной

Трёхкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно прокомментировала матч за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. После шести партий счёт в противостоянии равный – 3:3.
«Саша поддавливала в первой половине матча, преимущество было на её стороне. Правда, в четвертой партии Горячкина действовала в какой-то момент неаккуратно, видимо, решив, что ничья делается как угодно, допустила ряд не свойственных ей ошибок. В пятой партии обе спортсменки просчитывались, игра была низкого качества, но Вэньцзюнь ошиблась последней. В целом пока все партии чемпионского матча нельзя назвать качественными. В первую очередь это можно объяснить тем, что у женщин совсем мало опыта игры в таком формате.
Александре надо продолжать в том же духе и пользоваться ошибками соперницы, зажатостью Вэньцзюнь. Чемпионка мира не должна так играть. Она остерегается сделать активный ход, смотрит только на свою сторону доски. Китаянка боится потерять свой титул, и это может сыграть на руку россиянке», — приводят слова Лагно «Известия».
- 15 января 2020
-
00:42
-
00:16
- 14 января 2020
-
23:24
-
22:59
-
22:39
-
21:45
-
21:10
-
20:33
-
19:55
-
19:00
-
18:59
-
18:28
-
17:31
-
17:17
-
17:17
-
17:05
-
16:19
-
15:40
-
15:28
-
13:54
-
13:24
-
12:26
-
11:52
-
10:52
-
09:41
-
08:29
-
00:57
-
00:28
-
00:20
-
00:07
- 13 января 2020
-
23:33
-
22:47
-
22:46
-
21:53
-
21:45