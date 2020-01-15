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Лагно: китаянка боится потерять титул чемпионки мира по шахматам, это на руку Горячкиной

Лагно: китаянка боится потерять титул чемпионки мира по шахматам, это на руку Горячкиной
Другие / Шахматы 0

Трёхкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно прокомментировала матч за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. После шести партий счёт в противостоянии равный – 3:3.

«Саша поддавливала в первой половине матча, преимущество было на её стороне. Правда, в четвертой партии Горячкина действовала в какой-то момент неаккуратно, видимо, решив, что ничья делается как угодно, допустила ряд не свойственных ей ошибок. В пятой партии обе спортсменки просчитывались, игра была низкого качества, но Вэньцзюнь ошиблась последней. В целом пока все партии чемпионского матча нельзя назвать качественными. В первую очередь это можно объяснить тем, что у женщин совсем мало опыта игры в таком формате.

Александре надо продолжать в том же духе и пользоваться ошибками соперницы, зажатостью Вэньцзюнь. Чемпионка мира не должна так играть. Она остерегается сделать активный ход, смотрит только на свою сторону доски. Китаянка боится потерять свой титул, и это может сыграть на руку россиянке», — приводят слова Лагно «Известия».

Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии за титул чемпионки мира
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