Конькобежец Сергеев принёс России золото на юношеских Олимпийских играх в Лозанне

Смешанная команда, за которую выступает российский конькобежец Александр Сергеев, выиграла золотые медали в финале спринтерских соревнований на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).



В состав победителей также вошли японка Юкино Йосида, Сини Сиро из Финляндии и австриец Игнас Гшвентнер. Обладатели золотых наград опередили ближайших преследователей на 1,82 секунды.

Ранее сборная России по биатлону завоевала серебро юношеской Олимпиады в смешанной эстафете. За российскую команду выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.

В юношеских Играх принимают участие спортсмены из более чем 70 стран. Они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.