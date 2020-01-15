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Конькобежец Сергеев принёс России золото на юношеских Олимпийских играх в Лозанне

Конькобежец Сергеев принёс России золото на юношеских Олимпийских играх в Лозанне
Другие / Конькобежный спорт 0

Смешанная команда, за которую выступает российский конькобежец Александр Сергеев, выиграла золотые медали в финале спринтерских соревнований на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).

В состав победителей также вошли японка Юкино Йосида, Сини Сиро из Финляндии и австриец Игнас Гшвентнер. Обладатели золотых наград опередили ближайших преследователей на 1,82 секунды.

Ранее сборная России по биатлону завоевала серебро юношеской Олимпиады в смешанной эстафете. За российскую команду выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.

В юношеских Играх принимают участие спортсмены из более чем 70 стран. Они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.

Сборная России завоевала серебро юношеской Олимпиады в смешанной эстафете
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