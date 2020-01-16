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Российские гандболисты завершили ЧЕ-2020 третьим поражением, проиграв Дании

Российские гандболисты завершили ЧЕ-2020 третьим поражением, проиграв Дании
Другие / Гандбол 0

Предварительный этап чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд завершился встречей сборных России и Дании. И действующие чемпионы мира, и россияне ещё накануне встречи потеряли шансы на выход из группы и продолжение борьбы за медали континентального первенства.

Первый тайм остался за российскими гандболистами – 15:12. Сразу после перерыва датчане не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, а подопечные Эдуарда Кокшарова превратились в догоняющих. Однако времени не хватило. Дания выиграла со счётом 31:28.

Ранее сборная России потерпела поражения в матчах с командами Венгрии (25:26) и Исландии (23:34).

Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Мальмё, Швеция
Группа Е. Третий тур

Россия – Дания – 28:31 (15:12).

ЧЕ-2020 (м). Группа E. 3-й тур
15 января 2020, среда. 22:30 МСК
Россия
Окончен
28 : 31
Дания
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