Исинбаева и Роднина примут участие в подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В рабочую группу, в частности, вошли трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Елена Исинбаева, сообщает официальный сайт главы государства.
В список также были включены политики, общественные деятели, учёные, музыканты, артисты.
Вчера, 15 января, ушёл в отставку министр спорта России Павел Колобков. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство уходит в полном составе.
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