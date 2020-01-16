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Исинбаева и Роднина примут участие в подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ

Исинбаева и Роднина примут участие в подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ
Другие / Фигурное катание 0

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В рабочую группу, в частности, вошли трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Елена Исинбаева, сообщает официальный сайт главы государства.

В список также были включены политики, общественные деятели, учёные, музыканты, артисты.

Вчера, 15 января, ушёл в отставку министр спорта России Павел Колобков. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство уходит в полном составе.

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