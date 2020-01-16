Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гандболист Житников объяснил третье подряд поражение сборной России на ЧЕ

Гандболист Житников объяснил третье подряд поражение сборной России на ЧЕ
Другие / Гандбол 0

Разыгрывающий сборной России по гандболу Дмитрий Житников рассказал, почему команде не удалось сохранить преимущество в матче с Данией на чемпионате Европы в Мальмё (Швеция). Подопечные Эдуарда Кокшарова после первого тайма вели 15:12, но в итоге уступили — 28:31.

«Они стали атаковать в семь полевых игроков. Противоядие против этой тактики – голы в пустые ворота соперника. Но у нас не получилось наказывать соперника», – приводит слова Житникова официальный сайт Федерации гандбола России.

Ранее сборная России потерпела поражения в матчах с командами Венгрии (25:26) и Исландии (23:34). Россияне не смогли выйти в основной раунд чемпионата Европы и потеряли шансы выступить на Олимпийских играх – 2020.

Глава федерации дал наставнику гандболистов сутки на принятие решения об отставке
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020