Гандболист Житников объяснил третье подряд поражение сборной России на ЧЕ

Разыгрывающий сборной России по гандболу Дмитрий Житников рассказал, почему команде не удалось сохранить преимущество в матче с Данией на чемпионате Европы в Мальмё (Швеция). Подопечные Эдуарда Кокшарова после первого тайма вели 15:12, но в итоге уступили — 28:31.

«Они стали атаковать в семь полевых игроков. Противоядие против этой тактики – голы в пустые ворота соперника. Но у нас не получилось наказывать соперника», – приводит слова Житникова официальный сайт Федерации гандбола России.

Ранее сборная России потерпела поражения в матчах с командами Венгрии (25:26) и Исландии (23:34). Россияне не смогли выйти в основной раунд чемпионата Европы и потеряли шансы выступить на Олимпийских играх – 2020.