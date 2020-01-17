Cлабослышащий Амаяк Осипов выиграл бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе

Бронзовым призёром чемпионата России по греко-римской борьбе, проходящего в Новосибирске, в весовой категории до 60 кг стал Амаяк Осипов — чемпион Европы среди слабослышащих.
«Когда объявили, что на ковёр выходит мастер спорта международного класса Амаяк Осипов, удивился, потому что ничего о нём не слышал. История и характер этого волевого борца из Новороссийска впечатляет. Амаяк показал качественную борьбу, заслуженно выиграл бронзу на дебютном чемпионате страны. Будем привлекать его в сборную», — приводит слова главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили пресс-служба ФСБР.
«Амаяк Осипов — воспитанник моего первого тренера, Владимира Ильича Холодаева. Он не слышит на одно ухо. На ковре он слышит только свисток. Тем не менее он довольно позитивный человек и настоящий боец. Амаяк ведь мог бороться и в финале. Здесь он рассказал, что на три секунды у него словно отключился мозг, и за эти мгновения он, к сожалению, потерял финал. Бронзовая медаль может его открыть, у него есть приёмы. Получается или нет, он бьётся. Амаяк неплохо стоит. Надо подправить тактические моменты, и всё у него получится», — сказал двукратный призёр чемпионатов мира Рустам Ассакалов.
Победителями первого финального дня чемпионата России, проходящего в Новосибирске, стали Виталий Кабалоев (55 кг), Жамболат Локьяев (60), Ибрагим Лабазанов (63) и Сергей Семёнов (130).
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