Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Морозов завоевал золото на 50-метровке вольным стилем на этапе Серии чемпионов в Китае

Морозов завоевал золото на 50-метровке вольным стилем на этапе Серии чемпионов в Китае
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на втором этапе Серии чемпионов. Соревнования проходят в Пекине (Китай).

Время Морозова в финальном заплыве — 21,55 секунды. Вторым стал представитель Греции Кристиан Голомеев. Бронзовую медаль завоевал американец Майкл Эндрю.

Серия чемпионов была учреждена Международной федерацией плавания в минувшем сезоне. Этап в Пекине завершится завтра, 19 января. Первый этап турнира прошёл в Шэньчжэне (Китай) 14–15 января.

Морозов — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем, многократный призёр чемпионатов мира.

Плавание. Серия чемпионов. Второй этап. Пекин, Китай
Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 21,55
2. Кристиан Голомеев (Греция) — +0,31
3. Майкл Эндрю (США) — +0,34.

Российский пловец Минаков одержал две победы на этапе Серии чемпионов в Китае
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020