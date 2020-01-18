Морозов завоевал золото на 50-метровке вольным стилем на этапе Серии чемпионов в Китае

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на втором этапе Серии чемпионов. Соревнования проходят в Пекине (Китай).
Время Морозова в финальном заплыве — 21,55 секунды. Вторым стал представитель Греции Кристиан Голомеев. Бронзовую медаль завоевал американец Майкл Эндрю.
Серия чемпионов была учреждена Международной федерацией плавания в минувшем сезоне. Этап в Пекине завершится завтра, 19 января. Первый этап турнира прошёл в Шэньчжэне (Китай) 14–15 января.
Морозов — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем, многократный призёр чемпионатов мира.
Плавание. Серия чемпионов. Второй этап. Пекин, Китай
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 21,55
2. Кристиан Голомеев (Греция) — +0,31
3. Майкл Эндрю (США) — +0,34.
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