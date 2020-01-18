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Россияне Денисьев и Антонов завоевали золото ЧЕ по санному спорту в соревновании двоек

Россияне Денисьев и Антонов завоевали золото ЧЕ по санному спорту в соревновании двоек
Другие / Прочие виды спорта 0

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов одержали победу на чемпионате Европы по санному спорту в двойках. Соревнования проходят в Лиллехаммере (Норвегия).

Денисьев и Антонов преодолели дистанцию за 1 минуту 35,585 секунд. Серебро завоевали представители Австрии Томас Штеу и Лоренц Коллер (+0,100). Призовую тройку замкнули россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,172).

28-летние Денисьев и Антонов впервые завоевали золото чемпионата Европы. Они являются серебряными (2015) и бронзовыми (2016) призёрами чемпионата Европы, а также бронзовыми призёрами чемпионата мира (2017) в эстафете.

Чемпионат Европы в Лиллехаммере завершится 19 января. На турнире выступают 15 российских спортсменов.

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