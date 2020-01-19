Фесикова стала второй в 100-метровке на этапе Серии чемпионов

Россиянка Анасасия Фесикова заняла второе место на 100-метровке спиной на втором этапе Серии чемпионов в Пекине (Китай). В финальном заплыве она показала результат 1 минута 00,52 секунды.



Победительницей заплыва стала нидерландка Кира Туссен, проплывшая дистанцию за 59,64 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась китаянка Фу Юаньхуэй (1.00,79).



Ранее два российских пловца попали на пьедестал на 100-метровке вольным стилем: Владимир Морозов одержал победу, а 17-летний Андрей Минаков стал вторым.



Плавание. Серия чемпионов. Второй этап. Пекин, Китай

Мужчины. Спина. 100 м



1. Кира Туссен (Нидерланды) — 59,64

2. Анасасия Фесикова (Россия) — 1.00,52

3. Фу Юаньхуэй (Китай) — 1.00,79.