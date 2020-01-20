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Сборная России занимает второе место в общекомандном зачёте юношеских Олимпийских игр

Сборная России занимает второе место в общекомандном зачёте юношеских Олимпийских игр
Другие / Прочие виды спорта 0

По итогам 11-го дня юношеской Олимпиады сборная России завоевала одну золотую медаль. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).

Единственную золотую медаль россияне выиграли в санном спорте. Сборная России в составе Дианы Логиновой, Павла Репилова и экипажа-двойки Михаил Карнаухов/Юрий Чирва стала лучшей в смешанной эстафете. Второе место заняла Германия, призовую тройку замкнули латвийцы.

Швейцария на текущий момент сохраняет лидерство в общем зачёте, завоевав 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. В активе сборной России, идущей второй, 26 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. На третьем месте находится команда Австрии (6-1-5).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

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