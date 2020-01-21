Британские легкоатлеты разочарованы решением UKAD не отдавать ВАДА пробы Фараха

Британские легкоатлеты выразили несогласие с позицией UKAD не отдавать допинг-пробы Мо Фараха ВАДА для расследования нарушений антидопинговых правил бывшим тренером известного бегуна Альберто Салазаром.
«Честно говоря, это шокирует. Если тренер, признанный виновным в нарушении антидопинговых правил, не является «достоверным доказательством», тогда я не знаю, что таковым является. Как бы то ни было, ВАДА может взять любой из моих старых образцов», — написала на своей странице в «Твиттере» призёр чемпионата мира – 2007 в беге на 10 000 м Кара Гучер.
«Разочарована в UKAD. Количество образцов, которые спортсмены сдают, а они не будут повторно тестировать, называя в оправдание глупые причины, смущает. Почему люди хотят хранить свои данные в секрете? И вы удивляетесь, почему легкая атлетика умирает под давлением допинга», — ответила в той же соцсети Джессика Джадд, в активе которой множество медалей молодёжных чемпионатов Европы и мира в беге на средние дистанции.
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