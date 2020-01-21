Сборная России завоевала две медали в 12-й день юношеских Олимпийских игр

По итогам 12-го дня юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне (Швейцария), сборная России завоевала золотую и серебряную награды.

Сегодня, 21 января, лыжник Илья Трегубов одержал победу в 10-километровой гонке классическим стилем. Кроме того, российская команда завоевала серебряные медали в кроссе. В этой дисциплине приняли участие представители сноуборда и фристайла. За сборную России выступили Андрей Горбачёв, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова и Евгений Генин.

Мужская сборная России пробилась в финал хоккейного турнира, разгромив Финляндию со счётом 10:1. В решающем матче российские хоккеисты встретятся с командой США.

Сборная России занимает второе место в общекомандном зачёте, завоевав 28 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. На первой строчке находится команда Швейцарии (10-6-8), тройку лидеров замыкает Япония (6-6-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся завтра, 22 января.