Сборная России завоевала две медали в 12-й день юношеских Олимпийских игр

По итогам 12-го дня юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне (Швейцария), сборная России завоевала золотую и серебряную награды.
Сегодня, 21 января, лыжник Илья Трегубов одержал победу в 10-километровой гонке классическим стилем. Кроме того, российская команда завоевала серебряные медали в кроссе. В этой дисциплине приняли участие представители сноуборда и фристайла. За сборную России выступили Андрей Горбачёв, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова и Евгений Генин.
Мужская сборная России пробилась в финал хоккейного турнира, разгромив Финляндию со счётом 10:1. В решающем матче российские хоккеисты встретятся с командой США.
Сборная России занимает второе место в общекомандном зачёте, завоевав 28 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. На первой строчке находится команда Швейцарии (10-6-8), тройку лидеров замыкает Япония (6-6-1).
Юношеские Олимпийские игры завершатся завтра, 22 января.
- 21 января 2020
-
18:50
-
18:42
-
17:15
-
16:37
-
16:22
-
16:06
-
15:38
-
15:27
-
14:30
-
13:41
-
13:22
-
10:14
-
09:32
-
09:05
-
00:31
- 20 января 2020
-
23:52
-
23:22
-
22:48
-
22:36
-
21:58
-
20:36
-
20:14
-
19:34
-
19:24
-
19:11
-
18:44
-
18:25
-
18:02
-
16:09
-
15:58
-
13:48
-
13:10
-
12:53
-
12:28
-
12:01