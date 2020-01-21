Свищёв: Матыцину и Чернышенко предстоит возродить имя российского спорта

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал назначение Олега Матыцина министром спорта Российской Федерации.

«Как отношусь к назначению Олега Матыцина? Давайте начнём с того, что назначен не только Матыцин, но и Чернышенко. Оба специалиста нам известны, прежде всего, как организаторы крупнейших международных соревнований: Универсиады, Олимпиады. Люди с колоссальным опытом, с очень хорошей командой, с очень хорошим именем и авторитетом в мире, а это сегодня одно из ценных качеств новых руководителей, потому что им предстоит возродить имя российского спорта, пройти все ады судов. Надеюсь, вернут нам право участвовать в соревнованиях под нашим флагом и гимном, вернут право проведения крупнейших спортивных событий на территорию нашей страны. Это не просто, но это нужно делать. У людей, которые сегодня возглавили российский спорт, хорошие перспективы. Их знают, их уважают в российском спорте. Мы все знаем Дмитрия Чернышенко, Олега Матыцина уже многие-многие годы, поэтому для нас это люди не новые, авторитетные, уважаемые. Поздравляю, желаю удачи!

Благодарю команду Павла Колобкова. Они работали, работали вместе с нами, у них были сложнейшие времена. Вы помните, когда они пришли, в разгар скандалов, это было сложно, не всё получилось, но всё-таки самоотверженно отстаивали. Павел Колобков, как олимпиец, боролся до конца», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.