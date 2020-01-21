Тягачёв: Матыцин знает все низы, все проблемы, международные дела

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв прокомментировал назначение Олега Матыцина на должность министра спорта Российской Федерации.



«Назначение Матыцина — правильное решение. Знаю Олега много десятилетий, знаю его путь, и шёл он его в основном с наукой и студентами. Он шёл этот путь со знанием и международной, и внутренней ситуации. Он добился права проведения Универсиады в Казани. Матыцин знает все низы, все проблемы, международные дела. Тактичный, взвешенный и правильный человек. Мне он импонирует своей работой и делами. Да, сейчас трудное время — подготовка к двум Олимпиадам. Повторюсь, назначение Матыцина — хорошее решение.



Мне импонирует, что Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером. Работал вместе с ним, знаю его становление. Грамотный специалист, многое знает, тактичный, уравновешенный, зрелый человек. Хорошо, что он вошёл в правительство», — приводит слова Тягачёва «Р-Спорт».



Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после Послания президента Федеральному собранию. Пост министра спорта покинул в том числе Павел Колобков.



Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ