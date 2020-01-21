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Матыцин: скажу откровенно, всё это было неожиданно

Матыцин: скажу откровенно, всё это было неожиданно
Другие / Прочие виды спорта 0

Новый министр спорта России Олег Матыцин заявил, что предложение возглавить ведомство стало для него сюрпризом.

«Для меня, скажу откровенно, всё это было неожиданно. Я взвесил все аргументы и понял, что это большое доверие на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой находится развитие спорта в Российской Федерации. Принял решение, что мой опыт, багаж знаний и деятельность в различных сферах могут быть полезны, и дал согласие на работу в правительстве. Считаю это огромной честью, оказанной мне.

Задачи министерства определены положением о министерстве. Прежде всего мы являемся частью правительства, и мы отвечаем за реализацию послания, реализацию стратегических направлений развития нашей страны по различным направлениям деятельности: образовательной, спорта высших достижений и массового спорта. Безусловно, международная деятельность сегодня также является ключевой для стабильного развития спорта в Российской Федерации. Задачи стратегические, потому что министерство отвечает именно за стратегию развития отрасли», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

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