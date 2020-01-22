Ганус: на назначение Матыцина смотрю с оптимизмом. У него богатый опыт

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус выразил мнение по поводу назначения Олега Матыцина на пост министра спорта России.

«Он человек системы, спокойный, прагматичный, взвешенный. Я смотрю на его назначение с оптимизмом. Внутри международной среды он обладает солидным капиталом. Это было видно, когда его избирали на новый срок в FISU.

Мне показалось, что у меня с ним много общих взглядов. Надо дать ему время войти в рабочий процесс. Он обладает достаточно высоким доверием со стороны спортсменов. Важно, что он не был связан с допинговым кризисом. Я смотрю на его студенческое движение и могу отметить его активное развитие.

Думаю, он понимает те проблемы, которые есть. У него богатый опыт в КХЛ. Он курировал подготовку Олимпийских игр в Сочи и по сути это была одна из лучших Олимпиад, вынося за скобки допинговый скандал. Правда, я пока не очень понял, насколько он открыт для антидопинговой работы. То, что это человек очень амбициозный и масштабный, это очень видно», — цитирует Гануса «РБК-Спорт».

Матыцин: планирую в ближайшее время встретиться с представителями ВАДА и РУСАДА