Матыцин: планирую в ближайшее время встретиться с представителями ВАДА и РУСАДА

Новый министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какие основные задачи стоят перед ним на текущий момент. Он заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с представителями ВАДА и РУСАДА.

«Не готов себя сравнивать с другими министрами. Я всегда с огромным уважением относился и буду относиться к опыту моих предшественников и считаю своим долгом следовать традициям российской спортивной системы. Основная задача? Хочу, чтобы каждый гражданин Российской Федерации и за рубежом с гордостью говорил о российской национальной системе спорта в различных проявлениях. Необходимо преодолеть кризис, который сегодня существует, а также стабилизировать положение по различным направлениям деятельности: в подготовке кадров, научных исследованиях, спорте высших достижений, массовом спорте и международном сотрудничестве. Каждое направление является очень важным составляющим элементом общей картины деятельности министерства.

Думаю, что предмет моей встречи с Павлом Колобковым вам понятен: эффективный процесс перехода полномочий, определение болевых и наиболее значимых на сегодняшний день моментов развития, учёт ошибок и развитие направлений, которые были успешно начаты моим предшественником.

Самые главные болевые места на данный момент? Я уже назвал сферу международного сотрудничества. Наши позиции связаны с деятельностью отдельных федераций, прежде всего федерации лёгкой атлетики. Также, безусловно, обеспечение максимальной защиты интересов наших спортсменов в различных аспектах их деятельности. И, повторюсь, международная деятельность. Но мы министерство спорта Российской Федерации, поэтому основная задача — реализация национальных программ развития спорта и реализация положений послания президента Российской Федерации.

Планирую ли встречаться с представителями ВАДА и РУСАДА в ближайшее время? Да, мы должны скоординировать свою деятельность. Президент и председатель правительства сегодня ещё раз подчеркнули, что министерство спорта должно являться координатором всех сфер деятельности, которые так или иначе касаются спорта. После консультаций, безусловно, встретимся. Я всегда открыт к диалогу, тем более что у меня есть международный опыт взаимодействия и с ВАДА, и с МОК, и с международными федерациями. Конечно, будем укреплять эту сферу деятельности», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

Матыцин: скажу откровенно, всё это было неожиданно