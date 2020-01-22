Пахноцкая: новый министр спорта России Матыцин понимает важность антидопинговой борьбы

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая выразила мнение, что новый министр спорта России Олег Матыцин хорошо понимает важность антидопинговой борьбы. Матыцин сменил на посту главы ведомства Павла Колобкова.
«Признаюсь, я рада, что Олег Матыцин стал новым руководителем российского спорта. Он производит впечатление человека открытого и профессионального. У него есть большой опыт управленческой спортивной деятельности и в то же время международной, да и как человек он мне симпатичен.
Очень важно, что он отчётливо понимает важность антидопинговой борьбы и поддерживает образовательную составляющую чистого спорта", — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.
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