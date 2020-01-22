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«Уверен, вы ещё повоюете». Губерниев поблагодарил Колобкова за работу

«Уверен, вы ещё повоюете». Губерниев поблагодарил Колобкова за работу
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил благодарность Павлу Колобкову, который ранее занимал пост министра спорта России. Об уходе Колобкова было объявлено после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«А ещё я хочу сказать спасибо Павлу Колобкову. У нас не очень принято людей благодарить, особенно когда они уже в отставке, но олимпийский чемпион и многолетний министр спорта старался работать на совесть и делал максимум, чтобы Россия оставалась великой спортивной державой. Спасибо, Павел Анатольевич, уверен, вы ещё повоюете», — написал Губерниев в «Телеграме».

Колобков занимал пост министра спорта с 19 октября 2016 года по 15 января 2020 года. Теперь ведомство возглавляет Олег Матыцин.

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