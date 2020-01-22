Поздняков: Матыцин обладает всеми необходимыми качествами руководителя

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал назначение Олега Матыцина на пост министра спорта РФ.

«Олегу Матыцину хочу пожелать плодотворной работы в новой должности и успеха в решении большого комплекса задач, стоящих перед министерством. Мы давно знакомы, он обладает всеми необходимыми качествами руководителя, способного эффективно решать задачи любой сложности.

Его прекрасно знают и с уважением относятся к его деятельности на посту президента FISU в большой олимпийской семье. Это большой плюс, в том числе для дальнейшего развития и укрепления наших международных спортивных отношений по линии министерства», — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

Матыцин: скажу откровенно, всё это было неожиданно