Чернышенко: мы должны поднять наш спорт, и я знаю, как добиваться таких целей

Новый вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился планами по развитию спорта.
«Я хорошо отношусь к Павлу Колобкову и всей команде. Также вы меня знаете хорошо, уже 15 лет я работаю вместе с вами. Многие вещи произошли. У нас новые задачи, ваш новый министр более подробно расскажет об этом.
Задача министерства — определить цели и следовать им.
Нас с Олегом Матыциным объединяет не только преданность к спорту, но также мы знаем, что такое организация событий. Мы с вами прошли через много стрессов, получили хорошие оценки как в нашей стране, так и за рубежом. Мы должны поднять наш спорт на высоту. У нас есть что улучшать, именно этого от нас требует президент. Я знаю, как добиваться таких целей.
Использую слоган, который мы использовали в 2005 году, тогда мы говорили: вместе мы победим. Хочу сейчас снова произнести этот слоган», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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