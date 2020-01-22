Чернышенко: мы должны поднять наш спорт, и я знаю, как добиваться таких целей

Новый вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился планами по развитию спорта.



«Я хорошо отношусь к Павлу Колобкову и всей команде. Также вы меня знаете хорошо, уже 15 лет я работаю вместе с вами. Многие вещи произошли. У нас новые задачи, ваш новый министр более подробно расскажет об этом.



Задача министерства — определить цели и следовать им.



Нас с Олегом Матыциным объединяет не только преданность к спорту, но также мы знаем, что такое организация событий. Мы с вами прошли через много стрессов, получили хорошие оценки как в нашей стране, так и за рубежом. Мы должны поднять наш спорт на высоту. У нас есть что улучшать, именно этого от нас требует президент. Я знаю, как добиваться таких целей.



Использую слоган, который мы использовали в 2005 году, тогда мы говорили: вместе мы победим. Хочу сейчас снова произнести этот слоган», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Президент КХЛ Чернышенко стал вице-премьером в новом правительстве России