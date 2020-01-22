Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чернышенко: мы должны поднять наш спорт, и я знаю, как добиваться таких целей

Чернышенко: мы должны поднять наш спорт, и я знаю, как добиваться таких целей
Другие 0

Новый вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился планами по развитию спорта.

«Я хорошо отношусь к Павлу Колобкову и всей команде. Также вы меня знаете хорошо, уже 15 лет я работаю вместе с вами. Многие вещи произошли. У нас новые задачи, ваш новый министр более подробно расскажет об этом.

Задача министерства — определить цели и следовать им.

Нас с Олегом Матыциным объединяет не только преданность к спорту, но также мы знаем, что такое организация событий. Мы с вами прошли через много стрессов, получили хорошие оценки как в нашей стране, так и за рубежом. Мы должны поднять наш спорт на высоту. У нас есть что улучшать, именно этого от нас требует президент. Я знаю, как добиваться таких целей.

Использую слоган, который мы использовали в 2005 году, тогда мы говорили: вместе мы победим. Хочу сейчас снова произнести этот слоган», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Президент КХЛ Чернышенко стал вице-премьером в новом правительстве России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020