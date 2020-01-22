Матыцин: надеюсь, нам будет нестыдно за результаты, которые мы покажем

Новый министр спорта России Олег Матыцин выступил с приветственным словом в ходе его официального представления на новой должности.
«Благодарю за кредит доверия. Постараюсь с коллегами этот кредит реализовать. Нам предстоит сделать многое. Я понимаю, что один в поле не воин. Надеюсь, что конструктивные отношения, которые у нас сложились в предыдущие годы, помогут нам. Будем опираться на опыт наших предшественников и на ошибки, которые были совершены.
Выражаю признательность президенту РФ и председателю правительства за доверие, которое мне было оказано. Надеюсь, что нам будет нестыдно за результаты, которые мы покажем в будущем.
Дмитрий Николаевич использовал свой слоган, а я использую свой: «Там, где мы, всегда победа», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, предыдущим министром спорта РФ был Павел Колобков. Он покинул свою должность 15 января вместе со всем правительством Дмитрия Медведева.
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