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Матыцин: надеюсь, нам будет нестыдно за результаты, которые мы покажем

Матыцин: надеюсь, нам будет нестыдно за результаты, которые мы покажем
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Новый министр спорта России Олег Матыцин выступил с приветственным словом в ходе его официального представления на новой должности.

«Благодарю за кредит доверия. Постараюсь с коллегами этот кредит реализовать. Нам предстоит сделать многое. Я понимаю, что один в поле не воин. Надеюсь, что конструктивные отношения, которые у нас сложились в предыдущие годы, помогут нам. Будем опираться на опыт наших предшественников и на ошибки, которые были совершены.

Выражаю признательность президенту РФ и председателю правительства за доверие, которое мне было оказано. Надеюсь, что нам будет нестыдно за результаты, которые мы покажем в будущем.

Дмитрий Николаевич использовал свой слоган, а я использую свой: «Там, где мы, всегда победа», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, предыдущим министром спорта РФ был Павел Колобков. Он покинул свою должность 15 января вместе со всем правительством Дмитрия Медведева.

Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ
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