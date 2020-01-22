ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Решение ВАДА подразумевает запрет на любой вид деятельности лаборатории, связанный с анализом образцов крови и программой биологического паспорта спортсмена. Это решение ВАДА остаётся в силе до завершения дисциплинарного разбирательства, связанного с обвинением российской стороны в нарушении ряда антидопинговых правил.
Напомним, 9 декабря исполком ВАДА из-за манипуляций с данными Московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением — оно было обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
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