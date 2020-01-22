Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории

ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории
Другие 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Решение ВАДА подразумевает запрет на любой вид деятельности лаборатории, связанный с анализом образцов крови и программой биологического паспорта спортсмена. Это решение ВАДА остаётся в силе до завершения дисциплинарного разбирательства, связанного с обвинением российской стороны в нарушении ряда антидопинговых правил.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА из-за манипуляций с данными Московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением — оно было обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

И всё-таки виноват Родченков?! Новый поворот в расследовании о допинге в России
Следственный комитет России объяснил изменения в базе данных Московской лаборатории. Что это – выявленная правда или запоздавшая отговорка?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020