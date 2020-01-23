Горячкина: я была не готова распрощаться с матчем за титул чемпионки мира

Претендентка на титул чемпионки мира россиянка Александра Горячкина прокомментировала победу в 12-й партии матча за мировую шахматную корону с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Перед заключительной партией россиянка уступала 5-6 и ей требовалась только победа.

«Матч завтра закончится. Сегодня я была не готова распрощаться с этим матчем, увидимся ещё завтра. Мне нужна была только победа. Здесь были брошены все силы, чтобы продолжить



В какой-то момент чёрные не разобрались. До этого считала, что у соперницы была хорошая позиция… Чёрные совсем запутались. Потом была куча матовых идей. Не видела какой-то защиты. Максимум, что могли получить чёрные, — получили позицию без пешки… Думаю, что довела партию до победы достаточно уверенно.



Сложно анализировать, матч продолжается. Но концовка оставляет желать лучшего», — приводит слова Горячкиной РИА «Новости».

Победительница противостояния определится завтра, 24 января, на тай-брейке.