Агентство АР изменило статью о невыдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам

Информационное агентство Associated Press признало ошибку в статье о ситуации в российской лёгкой атлетике.

Журналисты агентства в качестве причины задержки с выдачей нейтрального статуса российским легкоатлетам назвали действия Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая, несмотря на две отсрочки, никак не может представить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) официальный ответ на обвинения в адрес предыдущего руководства организации по «делу Лысенко». Однако, как сообщили в ВФЛА, объяснения были даны, о чём есть подтверждающие их получение документы.

«Эта история была впервые опубликована 22 января 2020 года, и в ней ошибочно сообщалось, что World Athletics не может приступить к рассмотрению выдачи нейтрального статуса, пока ВФЛА официально не ответит на обвинения против своих должностных лиц. Материал был обновлён 23 января 2020 года с уточнением, что ВФЛА представила ответ, но World Athletics не приступит к процедуре выдачи нейтральных статусов, пока не получит комментарий независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU)», — уточнило АР в специальном комментарии, сопровождающем обновлённую публикацию.

В ВФЛА отреагировали на информацию об отсутствии ответов по «делу Лысенко»