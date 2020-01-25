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Большунов оценил трассу чемпионата мира — 2021 по лыжным гонкам

Большунов оценил трассу чемпионата мира — 2021 по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Победитель скиатлона на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов поделился впечатлениями от трассы, на которой в 2021 году пройдёт чемпионат мира.

«Когда был здесь два года подряд до этого на «Тур де ски», Оберстдорф был для меня очень сложным местом, где у меня практически ничего не получалось. Но в этом году приехал сюда и увидел Оберстдорф с другой стороны: здесь сделали новую трассу, добавили подъёмы. И я понял, что всё-таки эта трасса одна из тяжёлых. В следующем году — чемпионат мира. Думаю, всё должно пройти на высоком уровне», — сказал Большунов.

Завтра, 26 января, на этапе Кубка мира в Оберстдорфе пройдёт спринт классическим стилем.

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
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