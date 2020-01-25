Большунов оценил трассу чемпионата мира — 2021 по лыжным гонкам
Победитель скиатлона на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов поделился впечатлениями от трассы, на которой в 2021 году пройдёт чемпионат мира.
«Когда был здесь два года подряд до этого на «Тур де ски», Оберстдорф был для меня очень сложным местом, где у меня практически ничего не получалось. Но в этом году приехал сюда и увидел Оберстдорф с другой стороны: здесь сделали новую трассу, добавили подъёмы. И я понял, что всё-таки эта трасса одна из тяжёлых. В следующем году — чемпионат мира. Думаю, всё должно пройти на высоком уровне», — сказал Большунов.
Завтра, 26 января, на этапе Кубка мира в Оберстдорфе пройдёт спринт классическим стилем.
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Читайте также
- 25 января 2020
-
18:53
-
18:26
-
18:04
-
17:47
-
17:44
-
15:29
-
15:17
-
14:56
-
14:29
-
13:15
-
12:55
-
11:54
-
11:54
-
11:36
-
09:34
-
09:00
-
03:23
-
01:22
-
01:02
-
01:00
-
00:50
-
00:41
-
00:32
-
00:12
- 24 января 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:45
-
23:42
-
23:18
-
22:55
-
22:26
-
21:59
-
21:46
-
21:21
-
20:49
Партнерский контент