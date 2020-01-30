Семь кандидатов претендуют на пост президента ВФЛА

Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте сообщила о завершении приёма списков кандидатов на пост главы ВФЛА. Организация получила предложения от региональных спортивных федераций по семи кандидатам на пост президента ВФЛА, по 49 кандидатам в состав президиума (из них четыре — кандидаты на пост президента) и четырём кандидатам в состав контрольно-ревизионной комиссии.
После проверки полученных документов 13 февраля автобиографии кандидатов будут размещены на официальном сайте федерации. Выдвинутый кандидат может в любое время до начала выборов снять свою кандидатуру, направив в ВФЛА соответствующее заявление в письменной форме.
Внеочередная выборная конференция ВФЛА пройдёт 28 февраля в Москве. После отставки Дмитрия Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА является Юлия Тарасенко.
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