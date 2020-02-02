Президент АМФР Алиев: у сборной России по мини-футболу всегда очень сложный, но яркий путь

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал выступление мужской национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2020 года.
Накануне сборная России в напряжённом поединке обыграла команду Хорватии со счётом 4:3. Россияне заняли первое место в группе С и заработали прямую путёвку в финальную стадию мирового первенства.
«Вся подготовка к этому непростому отборочному турниру была направлена на реализацию имеющихся козырей сборной России, но часто форс-мажорные обстоятельства вносят свои коррективы. Ещё на сборе в Москве семь футболистов переболели гриппом, и подготовка оказалась сильно смазана. Мы не говорили об этом, потому что наши соперники по группе следят за любой информацией. По сути, только к 3-й игре удалось выйти на максимальные возможности.
Ещё один важный аспект – весь отборочный цикл в Европе складывается не так, как того можно было ждать. Тезис о том, что в футзал в Европе научились играть почти все, находит своё подтверждение. Те, кто раньше носил статус середняка или аутсайдера, сегодня отнимает очки у привычных лидеров. Мы также оказались в непростой ситуации, когда хозяева, уже обеспечившие себе минимум второе место, играли раскрепощенно. А Россия висела на волоске до последних минут. У нас всегда очень сложный, но яркий путь», — приводит слова Алиева сайт АМФР.
Напомним, после неожиданной ничьей в поединке команд Азербайджана и Словакии (3:3) сборной России, чтобы выйти на чемпионат мира, необходимо было обязательно побеждать лидера подгруппы и хозяина площадки — сборную Хорватии. Иначе россияне оставались бы третьими в квартете C и не сыграли на чемпионате мира.
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